Bloomberg: Индия намерена сотрудничать с Францией по разработке малых ядерных реакторов

По данным агентства, таким образом Нью-Дели рассчитывает достичь цели декарбонизации и удовлетворить растущий спрос на энергию

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Индия планирует сотрудничать с Францией в области разработки малых модульных реакторов (ММР), чтобы сократить зависимость от угля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Департамент по атомной энергии Индии и французская энергетическая корпорация EDF могут подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в столицу Индии Нью-Дели на этой неделе. По словам французского чиновника, генеральный директор компании Люк Ремон входит в состав делегации, которую возглавит Макрон.

Агентство отмечает, что Индия занимает третье место в мире по выбросам углекислого газа и стремится расширить использование атомной энергии в течение следующего десятилетия. По данным Bloomberg, таким образом Нью-Дели рассчитывает достичь цели декарбонизации и удовлетворить растущий спрос на энергию. Ранее Россия и США уже предлагали Индии совместно разработать ММР. В частности, этот вопрос поднимался во время переговоров президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендром Моди в прошлом году.

В конце декабря газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время недавнего визита в РФ обсудил развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью. По информации издания, Индия и Россия решили расширить гражданское ядерное сотрудничество. Как утверждала газета, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.