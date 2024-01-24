ФТС передала Минобороны в 2023 году конфискованные товары на 540 млн рублей

По данным службы, лидером по объему переданных товаров является Дальневосточное таможенное управление

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России передала за 2023 год Министерству обороны РФ конфискованные товары на общую сумму 540,3 млн рублей. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"В 2023 году таможенные органы передали представителям Минобороны России конфискованные товары на сумму 540,3 млн рублей. Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, одежда, обувь и другие товары легкой промышленности, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", - говорится в сообщении.

По данным ФТС, лидером по объему переданных товаров является Дальневосточное таможенное управление - 1 тыс. товарных партий на сумму 94,7 млн рублей.

Кроме того, таможенники безвозмездно передали в органы социальной защиты населения, медицинские и образовательные учреждения, а также Народному фронту обращенные в федеральную собственность товары на сумму 97,6 млн рублей. Это санитарно-гигиенические изделия, продукты питания, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления, игрушки и другое.