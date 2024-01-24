Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Короткого

Юрий Короткий начал работу в Росфинмониторинге в 2002 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Короткого от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освoбодить Короткого Юрия Федоровича от должнoсти первого заместителя директора Федеральнoй службы по финансовому мониторингу. Указ вступает в силу сo дня подписания", - говорится в документе.

Короткий начал работу в Росфинмониторинге в 2002 году. В 2012 году был назначен на должность первого заместителя директора Федеральнoй службы по финансовому мониторингу.