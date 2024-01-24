Криптобанк Nexo подал иск против Болгарии на $3 млрд из-за дела о мошенничестве

Иск подали в секретариат Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка в Вашингтоне

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. Криптовалютный банк Nexo подал против Болгарии иск на $3 млрд из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на заявление криптобанка.

"Размер арбитражного иска определен значительным материальным и репутационным ущербом, нанесенным в результате действий государственных органов во время уже прекращенного репрессивного расследования против компании, ее сотрудников и руководителей. Ожидаемо, что предъявленные обвинения оказались несостоятельными, а уголовное дело в Болгарии было прекращено в связи с отсутствием преступления", - говорится в заявлении.

Иск подан в секретариат Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка в Вашингтоне.

Компания намерена передать 20% средств, которые хочет получить в качестве компенсации по иску, на нужды болгарского образования и детского здравоохранения.

Ранее Генеральная прокуратура Болгарии привлекла четырех сотрудников Nexo в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве. По ее утверждению, с начала 2018 года по 12 января 2023 года на территории Болгарии, Великобритании, Швейцарии и Каймановых островов они состояли в организованной преступной группе, созданной с целью совершения таких преступлений, как отмывание денег, уклонение от налогов, компьютерное мошенничество и банковская деятельность без лицензии. Двое подозреваемых были объявлены в розыск, а другие отпущены под залог в 1 млн левов (около €500 тыс.) каждый. По данным следствия, Nexo создал платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте и действовал через сеть различных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии, США и офшорных зонах. В ходе следственных мероприятий было выявлено более 3,6 млн сомнительных транзакций, общий денежный оборот банка за последние пять лет превысил $94 млрд.

В декабре 2023 года Софийская городская прокуратура пришла к выводу, что преступления не было, и прекратила уголовное дело в отношении руководителей Nexo Косты Кынчева, Антона Тренчева, Калина Методиева и Траяно Николова.