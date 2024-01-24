В Молдавии заявили, что ЕБРР предоставит республике кредит в €150 млн на ремонт дорог

По словам министра инфраструктуры республики Андрея Спыну, кредит покроет 50% стоимости ремонтных работ

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в €150 млн на ремонт национальных дорог в Молдавии. Об этом сообщил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, который подписал соглашение с банком.

"Я нахожусь в Лондоне, где вместе с представителем Европейского банка реконструкции и развития подписал соглашение о реализации проекта по восстановлению дорог Moldova V. Соглашение о займе на сумму €150 млн поможет нам восстановить дорогу M2, второй сектор кольцевой дороги города Кишинева и 85 км дороги M1, от границы с Румынией до границы с Украиной", - написал Спыну в Telegram-канале. По его словам, кредит от ЕБРР покроет 50% стоимости ремонтных работ, остальные средства выделит Европейский инвестиционный банк.

Министр отметил, что ремонт дорог - это один из приоритетов властей Молдавии, поскольку влияет на развитие торговли.