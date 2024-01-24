Турпоток в Арктику превысил 1 млн человек в 2023 году

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал арктический туризм крайне перспективным направлением

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 1 млн туристов посетили Арктику в 2023 году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"По итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1,1 млн человек. Сейчас с господдержкой создается 130 новых проектов в сфере арктического туризма", - сказал он.

Чекунков назвал арктический туризм новым и крайне перспективным направлением. "Здесь, в Совете Федерации, в рамках одного из заседаний нашего Совета по Арктике, социологи докладывали результаты исследования удовлетворенностью россиян путешествиями по стране. Самый высокий процент - 97% - максимально положительно оценили как раз путешествия в Арктику. Наверное, потому что ярче впечатления могут быть только от полета в космос", - отметил министр.

Чекунков добавил, что министерство ставит цель обеспечить "лидерство России в арктической науке и технологиях освоения Севера". В Архангельске и Якутске созданы научно-образовательные центры мирового уровня. В 2022 году "заступила на службу" ледовая самодвижущаяся платформа "Северный полюс", которая не имеет аналогов в мире. Научные исследования в Арктике выполняют более 300 научных организаций и вузов, резюмировал Чекунков.