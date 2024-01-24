ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились на 1,5 п. п.

Согласно оперативной справке по результатам исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения", наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, составила 14%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в январе снизились до 12,7% с 14,2% годовых в декабре, следует из материалов Банка России.

Также, согласно оперативной справке по результатам исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения", подготовленной по заказу ЦБ, наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в январе составила 14%, снизившись с декабря на 0,5 п. п. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, также снизилась с 19% годовых в декабре до 18,2% в январе.

В ноябре 2023 года инфляционные ожидания населения составляли 12,2%, в октябре - 11,2%. При этом, согласно материалам регулятора, пик максимальных значений инфляционных ожиданий населения за последние три года по-прежнему приходится на март 2022 года. Тогда инфляционные ожидания россиян были на уровне 18,3%.