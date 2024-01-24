Калининградский аэропорт прогнозирует рост пассажиропотока до 4,5 млн человек в 2024 году

Аэропорт намерен обслуживать около 20 региональных направлений, а также рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Анталью

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво прогнозирует рост пассажиропотока в 2024 году до 4,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор авиаузла Александр Корытный.

"В 2023 году мы обслужили рекордное количество пассажиров - больше 4,3 млн. В 2024 году результат будет не хуже. По предварительным прогнозам, - 4,5 млн пассажиров и более", - сказал Корытный.

В 2024 году аэропорт планирует обслуживать около 20 региональных направлений, а также рейсы между Калининградом и Москвой и Калининградом и Санкт-Петербургом. Также будут выполняться полеты в Минск и Анталью, добавил собеседник агентства. Аэропорт будет обслуживать направления, которые действовали в летнем расписании 2023 года, отметил генеральный директор авиаузла. "Какого-то нового направления, по которому раньше рейсы точно не выполнялись, не будет. Прогнозируем увеличение частотности полетов по действующим авиалиниям", - сказал он.

Калининградская область отделена от основной территории России границами стран Евросоюза. Главный путь пассажирского сообщения области с другими регионами страны - авиаперевозки. Количество пассажиров, которое обслуживает аэропорт Храброво, растет вместе с турпотоком. В 2023 году область приняла более 2 млн туристов, улучшив показатель 2022 года (1, 835 млн) на 11%. Аэропорт Храброво, обслужив 4,3 млн пассажиров, улучшил показатель 2022 года (3,74 млн человек) на 14,9%.

Международный аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения, расположен в 20 км к северо-востоку от центра Калининграда. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт". С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда введен режим "открытого неба", который позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в Калининград и из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую "свободы воздушного пространства". До сих пор ни одна авиакомпания этой возможностью не воспользовалась и пока никто не заявляет о намерении ей пользоваться, сообщил ТАСС Корытный.

Третья и четвертая "свободы воздушного пространства" - это обычные коммерческие рейсы (третья подразумевает право перевозок грузов и пассажиров из своей страны в другую, четвертая - в обратном направлении), пятая - это коммерческий рейс авиакомпании из одного иностранного государства в другое, но с продолжением полета в страну регистрации перевозчика. Седьмая "свобода" дает перевозчику возможность выполнять рейсы между двумя странами без промежуточной посадки в стране регистрации.