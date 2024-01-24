"Эльга" намерена ввести в эксплуатацию Тихоокеанскую железную дорогу в 2025 году

Компания планирует в четвертом квартале 2024 года ввести первый маршрут

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Компания "Эльга" планирует запустить в эксплуатацию Тихоокеанскую железную дорогу в 2025 году. В четвертом квартале 2024 года компания намерена ввести первый маршрут, следует из ее презентации, представленной на пленарной сессии в рамках Дня Дальнего Востока на Международной выставке-форуме "Россия".

"Активное строительство ведется с 2021 года, в 2025 году - полноценный ввод в эксплуатацию, в четвертом квартале 2024 года мы планируем ввести пробный маршрут, примерно сентябрь-октябрь", - уточнил член совета директоров "Эльги" Вадим Бугаев.

Ранее компания сообщила, что к настоящему времени построено уже 350 км из запланированных 531 км Тихоокеанской железной дороги.

Тихоокеанская железная дорога позволит экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уголь с Эльгинского месторождения - одного из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.

Компания "Эльгауголь" (входит в "Элси") владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения.