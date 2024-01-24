Греф заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

ИИ должен развиваться вместе с человеком, отметил глава Сбербанка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект должен развиваться только вместе с человеком, который глубоко понимает специфику его работы. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе лекции для участников "Школы 21" в преддверии Дня студента.

"Все равно развивать все эти системы и ставить для них задачи должны инженеры. Да, рутинная работа уйдет, но способность понимать, как работает система, способность продолжать обучать ее, способность творить с помощью искусственного интеллекта останется. Не будет такого, что искусственный интеллект вместо человека. Скорее всего, это будет ситуация вместе . И для этого рядом с искусственным интеллектом должен быть человек, который глубоко понимает, как это все работает", - заявил Греф.

Он также отметил в ходе лекции, что основными драйверами изменений в мире становятся несколько ключевых технологических направлений: искусственный интеллект; производство чипов и новых материалов; энергетика и окружающая среда; квантовые технологии; биотехнологии и генная инженерия; высокоскоростные сети, сенсоры, блокчейн; космос; кибербезопасность; робототехника и беспилотный транспорт. По его словам, главная из этих технологий, технология XXI века, - это искусственный интеллект, который несет колоссальные возможности для развития всех отраслей экономики и науки.

Но, по его мнению, все эти тектонические изменения, однако, не означают, что человек становится ненужным. "Как бы ни были развиты технологии, нам предстоит осмыслить еще, как нам жить в мире технологий. Но никогда не надо забывать о том, что мы люди, и самое главное - оставаться людьми. И человекоцентричность - как раз про людей, про то, что каждый из нас остается человеком. Мы будем жить в мире людей, и мы должны его делать все более и более человечным по отношению к самим себе, то есть к людям", - резюмировал он.