Сбер и "Школа 21" запустили "Цифровой марафон" с 24 января

Конкурс, в частности, направлен на популяризацию цифровых технологий

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сбер совместно со "Школой 21" запустил с 24 января конкурс "Цифровой марафон", который направлен на популяризацию цифровых технологий, повышение интереса к ІТ-специальностям, развитие цифровой экономики и цифровой грамотности в России. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Конкурс продлится с 24 января до 29 июня 2024 года и будет включать онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал, который состоится в московском кампусе "Школы 21". Каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний - новичок, исследователь или эксперт - и соревнуется с равными. От уровня зависит сложность заданий конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый житель страны старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, научиться работать с информацией, а также получить призы от Сбера.

В частности, конкурсанты уровня эксперт в очном финале поборются за денежные призы: 1 млн рублей - за первое место, 500 тыс. - за второе, 300 тыс. - за третье. Победители и призеры других уровней смогут выиграть поездки на курорты Сбера, сертификат на обучение в СберУниверситете, а также умные девайсы и мерч от банка.

Технологии являются ключевым драйвером изменений, пояснил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, добавив, что возможности использования человеком искусственного интеллекта растут с каждым днем, но для их реализации нужно обладать определенным набором цифровых навыков.

"Сегодня цифровые навыки для всех специальностей и вообще для всех людей очень актуальны. Наш цифровой марафон - способ мотивировать и вовлечь в прокачку цифровых навыков всех желающих", - сказал Греф, его цитирует пресс-служба.