Утвержден проект нового разводного моста в Петербурге

Подрядчиков будут искать на два этапа строительства - самого моста и транспортных развязок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России утвердила проектную документацию на строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге - первую новую разводную переправу в городе за 40 лет. Теперь городские власти приступят к определению подрядчиков, сообщили журналистам в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"Предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году. Новая переправа с разводными конструкциями появится в Невском районе, на пересечении Большого Смоленского проспекта с улицей Бабушкина. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе городского правительства, подрядчиков будут искать на два этапа строительства - непосредственно самого моста и транспортных развязок на правом берегу Невы. Застройщиком выступит комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

"Новая переправа, предусмотренная генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирована в лучших петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик Северной столицы. Мост соединит левобережную и правобережную части Невского района и будет способствовать развитию улично-дорожной сети всего мегаполиса", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Большой Смоленский мост соединит правый и левый берега Невы на самом большом промежутке в черте города - между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Новая переправа создаст еще один обход исторического центра. Как сказали в Смольном, длина моста составит 1,6 км, ширина - 38 м.