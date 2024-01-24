Президент Абхазии планирует обсудить ситуацию с топливом во время поездки в РФ

Правительство России ранее приняло постановление, согласно которому "Роснефть" наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в республику

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания на 30 января запланировал рабочую поездку в Москву, где будет обсуждаться в том числе вопрос с ситуацией, связанной с поставками топлива в республику. Об этом министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил журналистам по итогам переговоров с общественностью.

В четверг по инициативе Топливной ассоциации республики в Сухуме состоялось собрание общественности по теме проблем с поставками топлива. По данным ассоциации, в собрании приняли участие не менее одной тысячи человек, по его итогам в Кабинете министров Абхазии последовали переговоры с представителями инициативной группы.

"Во вторник планируется выезд президента Республики Абхазия Аслана Бжании в Москву, данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться с высокопоставленными должностными лицами РФ. Мы будем делать все возможное, чтобы исправить ситуацию", - сказал Нанба, комментируя журналистам итоги переговоров с представителями общественности.

Он добавил, что абхазские власти находятся в плотном контакте с участниками рынка, обсуждая возникающие вопросы. В свою очередь генеральный директор крупнейшего поставщика топлива в Абхазию - ООО "АЗиД" Адамур Габуния добавил, что убытки, понесенные абхазскими топливными компания в связи с ситуацией, могут быть значительными.

"Мы переговорили с правительством и дальше будем обсуждать каким образом мы дальше будем действовать. У нас убытки за это время еще не подсчитаны, но они будут значительные, эти вопросы тоже обсуждаются", - пояснил Габуния.

Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе встречи с представителями топливной ассоциации было отмечено, что руководство республики разделяет их озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. "Руководство республики прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации. Результаты предстоящего в Москву визита по данному вопросу будут доведены до общественности", - приводятся слова премьер-министра Александра Анкваба.

О ситуации о поставках топлива в Абхазию

16 декабря 2023 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому "Роснефть" наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Республику Абхазия. В этой связи большинство автозаправочных станций республики закрыты, работают лишь АЗС "Роснефти" и те, кто закупает у нее бензин.

Генеральный директор крупнейшего поставщика топлива в Абхазию - ООО "АЗиД" Адамур Габуния заявлял журналистам, что большинство членов топливной ассоциации Абхазии считает, что нельзя допускать монополизацию рынка нефтепродуктов, необходимо предпринять все меры для изменения ситуации и дать возможность работать всем поставщикам.

Ранее министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщал, что 34 вагона с задекларированным топливом не могут ввезти в Абхазию, они простаивают более месяца на приграничной территории РФ. Во вторник он сообщил ТАСС, что вагоны с нефтепродуктами в скором времени ввезут в республику, поскольку правительство РФ приняло соответствующее решение.