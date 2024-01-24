Инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 0,07%

С 10 по 15 января инфляция составляла 0,13%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 22 января 2024 года составила 0,07%, следует из данных Росстата.

Ранее инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года составляла 0,13%

В годовом выражении инфляция в РФ на 22 января 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,37%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на белокочанную капусту - на 2,8%, на морковь - на 1,9%, на бананы - на 1,7%, на столовую свеклу - на 1,5%, на репчатый лук - на 1,1%, на огурцы и яблоки - на 1%, на сливочное масло и черный чай - на 0,5%, на баранину, творог и поваренную соль - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу, подсолнечное масло и водку - на 0,3%, на говядину, колбасы, молоко, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, пшеничную муку, хлеб, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, на сосиски, сардельки, сметану, овощные консервы для детского питания, вермишель, рис, пшено, картофель - на 0,1%.

В то же время снизились цены на куриные яйца - на 1,4%, на куриное мясо - на 0,8%, на помидоры - на 0,4%, на свинину - на 0,3%, на сахар-песок и гречневую крупу - на 0,2%, на твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали комбинированные анальгетики - на 1,5%, ренгалин - на 1,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин ) - на 0,9%, левомеколь - на 0,8%, аллохол и нимесулид - на 0,6%, поливитамины - на 0,5%, корвалол - на 0,3%, эргоферон - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных - на 0,3%, на гигиенические прокладки, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, на зубные щетки - на 0,1%. При этом цены снизились на хозяйственное мыло - на 0,2%, на зубные пасты и спички - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров цены выросли на телевизоры - на 0,4%, на мужские носки - на 0,3%, на сигареты с фильтром, джинсы для детей - на 0,2%, на детские кроссовки, обрезные доски и шампуни - на 0,1%. Цены снизились на смартфоны - на 0,9%, на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и электропылесосы - на 0,2%, на спортивные костюмы и футболки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем практически не изменились. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,1%.

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 0,6%, в дома отдыха, пансионаты - на 0,3%, стоимость проживания в гостиницах категорий 2 звезды и 4-5 звезд выросла на 0,2%, в гостиницах категории 1 звезда, в мотелях и хостелах - на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,1%.

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля, на модельную стрижку в женском и мужском залах - на 0,2%, на ремонт телевизоров - на 0,1%.