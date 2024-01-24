Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 7,28% с 7,4% неделей ранее

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 7,28% против 7,4% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 16 по 22 января 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,07%, год к году - до 7,28%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,11%: рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,87%, на остальные продукты питания цены снизились на 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен на 0,02%. В секторе услуг цены выросли на 0,12%: удешевление авиабилетов продолжилось", - отмечается в обзоре.

Годовая инфляция в РФ за период с 10 по 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% неделей ранее.

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.