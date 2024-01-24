В РФ цены на яйца I и II категорий у производителей снизились на 0,2-0,4%

Такая динамика отражается и на потребительских ценах, сообщили в пресс-службе Минсельхоза

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц у производителей в РФ снизились за прошедшую неделю на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории, до 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"Стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рубля соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов. "По многим видам социально значимой продукции отпускные цены сейчас снижаются после повышения в предновогодний период", - рассказали в Минсельхозе.

Таким образом, цены производителей на куриное мясо уменьшаются на протяжении восьми недель, что также влияет на потребительскую стоимость. Так, за минувшую неделю отпускные цены на курятину потеряли 1% и составили 158,91 рубля за 1 кг охлажденной тушки.

Ранее Росстат сообщил, что цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%, на мясо кур - на 0,8%.

Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%.

При этом по данным Росстата, с 10 по 15 января 2024 года цены на куриные яйца в России снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.

О ценах на сахар

Кроме того, по данным Минсельхоза, на фоне высокого предложения сахара продолжается снижение его стоимости для потребителей - за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17%.

"Стоит отметить, что в настоящее время стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире", - добавили в министерстве.