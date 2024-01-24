Кабмин сократил объем инвестиций для "Росгеологии" в 2024 году до 500 млн рублей

Изначально объем инвестиций компании на 2024 год составлял 4 млрд рублей, но в 2023 году его сократили до 2 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ сократило размер инвестиций из бюджета в уставный капитал "Росгеологии" в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" в 2024 году с 2 млрд до 500 млн рублей. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в 2024 году "Росгеология "получит из бюджета 500 млн рублей, а не 2 млрд рублей, как следовало из распоряжения, опубликованного в феврале 2023 года. Изначально объем инвестиций "Росгеологии" на 2024 год, как следовало из распоряжения от марта 2022 года, составлял 4 млрд рублей, но в 2023 году его сократили до 2 млрд рублей.

Финансирование предоставляется для приобретения средств, используемых для геологоразведки, в количестве не менее 947 единиц к концу 2024 года с учетом приобретенных средств на указанные цели в 2022-2023 годах в количестве 897 единиц.