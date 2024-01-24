ФАС запросит у ВИНК данные о разнице в динамике цен на топливо в опте и мелком опте

Ситуация с ценами на бензин в России

В ведомстве отметили, что в декабре 2023 года оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась, но "это не в полной мере нашло отражение в мелкооптовом сегменте"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила запросить данные вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) о разнице динамики цен бензина и дизельного топлива в опте и мелком опте. Об этом говорится в сообщении службы.

"На биржевом комитете ФАС России приняла решение запросить данные у вертикальных интегрированных нефтяных компаний о разнице динамики цен бензина и дизеля в оптовом и мелкооптовом сегменте", - отмечается в сообщении.

ФАС подчеркивает, что в декабре 2023 года оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. "Однако, как показывает мониторинг, это не в полной мере нашло отражение в мелкооптовом сегменте, - добавили в ФАС. - Служба в ближайшее время направит запросы информации в компании о необходимости представить динамику изменения цен с сентября 2023 года по настоящее время".

По данным ФАС, к основным потребителям топлива в мелкооптовом сегменте являются независимые АЗС, промышленные предприятия, аграрии, транспортные предприятия-перевозчики, строительные компании.