В "Сибуре" сообщили, что компания максимизировала продажи в России и СНГ

Менеджер по закупкам "Сибура" Екатерина Бобр отметила, что Европа сегодня почти закрыта для поставок

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Сибур" пересмотрел стратегию продаж своей продукции и максимизировал отгрузки на рынки России и СНГ, сообщила менеджер по закупкам "Сибура" Екатерина Бобр на семинаре по перспективам реализации Восточного морского коридора между Россией и Индией. Она отметила, что Европа на сегодня практически закрыта для возможных поставок.

"С учетом изменений, произошедших в мире в 2022 году, компания пересмотрела стратегию продаж и отгрузок нашей продукции. В первую очередь мы максимизировали продажи внутри страны и СНГ, а также нарастили поставки в Азию и Турцию. Европа на сегодняшний день практически закрыта за исключением продаж небольшого объема продуктов, которые не находятся под санкциями", - сказала она.

В январе 2023 года член правления - исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан в интервью ТАСС сообщал, что компания снизила долю европейских продаж своей нефтехимии с 20% до уровня ниже 5%.

Кроме того, в конце декабря прошедшего года гендиректор компании Михаил Карисалов отмечал, что "Сибур" в 2023 году нарастил долю продаж своей продукции на внутреннем рынке до почти 75%.