Резиденты ТОР в ДФО к лету смогут ставить на паузу льготы по страховым взносам

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, право на отсрочку появится у резидентов ТОР, получивших статус с 1 января 2020 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке к лету этого года смогут приостанавливать действие льготы на уплату страховых взносов. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Президент России Владимир Путин поддержал это решение, мы готовим соответствующие нормативные документы, думаю, что до конца весенней сессии, то есть к лету 2024 года, такая возможность уже будет", - сказал он.

Льготный период для компаний, запустивших проекты до 1 января 2023 года, начинается со вступления компании в ТОР. Ранее министр объяснял, что основная нагрузка ложится на компанию после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства льгота приносит меньше пользы. Поэтому необходимо разрешить резидентам ТОР ставить на паузу льготу по уплате страховых взносов на период строительства.

По словам министра, право на отсрочку появится у резидентов ТОР, получивших статус с 1 января 2020 года.