Лавров заявил об интересе стран Евразии в независящих от Запада транспортных путях

Среди вариантов развития таких транспортных путей глава МИД РФ назвал коридор Север - Юг

ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия, как и многие государства Евразии, заинтересована в транспортных коридорах, не зависящих от политики Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, как и подавляющее большинство стран Евразийского континента, заинтересованы в новых коридорах, которые будут обеспечивать более дешевую логистику, более быструю доставку товаров, чем происходит сейчас либо через Суэцкий канал, либо вокруг Африки", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Лавров указал, что эти страны "заинтересованы в создании таких логистических транспортных цепочек, которые не будут зависеть от Запада, не будут зависеть от тех, кто систематически злоупотребляет своим положением в мировой торговле, в мировых транспортных путях".

Министр назвал несколько вариантов развития таких транспортных путей. "Есть коридор Север - Юг, который позволит из Балтийского моря доставлять грузы быстро, эффективно, надежно в Персидский залив. Есть план соединения портов России на Дальнем Востоке и Индии. Есть инициатива Европа - Ближний Восток - Индия, которую продвигают западные европейцы", - перечислил Лавров. "Но для нас приоритет - коридор Север - Юг, от которого Индия выиграет напрямую. Он пойдет через Россию, Азербайджан, Иран и дальше до Индии", уточнил глава МИД РФ, добавив, что в этом маршруте также заинтересован Пакистан.

Отдельно Лавров обратил внимание на перспективы, которые открываются от использования Северного морского пути. По его словам, в этом маршруте очень заинтересованы, в частности, Индия и Китай. "Вообще Северный морской путь, учитывая фактор потепления и очень близкую перспективу того, что он будет круглогодичным, составляет прямую конкуренцию всем другим маршрутам, на одну треть выигрывая время по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал", - указал Лавров. Он отметил, что представители РФ и Индии обсуждают данную тему.