В "Транснефти" сообщили о штатной работе нефтепроводов после землетрясения на Кубани

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объекты магистральных нефтепроводов "Транснефти" работают в штатном режиме после землетрясения в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

"24 января 14:19 в Краснодарском крае произошло землетрясение с эпицентром в 36 км юго-западнее Краснодара на глубине 5 км магнитудой 4,3 и интенсивностью 4,5-5 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По результатам проведенных обследований объекты магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", расположенные в радиусе 250 км от эпицентра, функционируют штатно. Нарушений в работе не выявлено", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара.