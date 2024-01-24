Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов

Ожидается, что она заработает с 1 октября 2024 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с 1 октября 2024 года ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минпромторг России предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Обязательную регистрацию в информационной системе маркировки участников оборота ветпрепаратов планируется запустить с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

До 31 августа проходит добровольный эксперимент по маркировке, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой.