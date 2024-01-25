Производитель электрокара "Атом" заявил, что 70% предзаказов приходится на бизнес-сегмент

Больше всего заказов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области, рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Порядка 70% предзаказов на электромобили "Атом", серийный выпуск которых начнется в 2025 году, приходится на бизнес-сегмент. Компания ведет переговоры со всеми крупными игроками рынка каршеринга и такси, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко.

"В целом мы продолжаем работу с сегментом B2B, они продолжают оформлять предзаказы и заключать соглашения. Мы рассчитываем, что предзаказов [будет] значительно больше, чем десятки тысяч, может, даже сотни. Но мы здесь будем очень аккуратно что-то обещать, потому что есть определенные производственные ограничения, поэтому мы в первую очередь будем выполнять те предзаказы, которые уже набрали - 36 тыс.", - сказал Кияшко, добавив, что на сегодняшний день порядка 70% заказов приходится на бизнес.

Он отметил, что ведутся переговоры со всеми крупными игроками сферы каршеринга и таксопарками. "В целом количество собранных предзаказов, тот интерес, та вера в проект, которая есть, нас устраивает", - сказал он.

Наибольший интерес к электрокару "Атом" проявляют заказчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей. "Кроме того, это, безусловно, Татарстан: Казань, Набережные Челны. Это Калининградская область, потому что там в принципе очень сильная история с развитием инфраструктуры сейчас идет. <…> Также для нас целевые регионы - это южные. Это Краснодар и другие южные регионы", - сказал Кияшко.

Электромобиль "Атом" впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируется запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.