На Чукотке в 2024 году построят два новых цеха по переработке мяса морского зверя

На это выделят около 50 млн рублей

ТАСС, 25 января. Два новых цеха по переработке мяса морского зверя построят в селах Уэлен и Лаврентия, в которых основная часть населения занята морским зверобойным промыслом. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 50 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель руководителя окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Александр Кудрявцев.

"Цеха по глубокой переработке мяса морского зверя построят в селах Лаврентия и Уэлен в 2024 году, быстровозводимые комплекты новых предприятий доставят в округ во время летней навигации", - сказал Кудрявцев.

Он уточнил, что в новых цехах будут выпускать мясную продукцию, пищевой жир, а также заниматься переработкой шкур. Новые сельхозпредприятия построят за счет Дальневосточной субсидии - будет выделено около 50 млн рублей.

Чукотский автономный округ - единственный регион России, где разрешен аборигенный промысел китов для обеспечения личных нужд. Распределение мяса и жира этих морских млекопитающих разрешено только между жителями прибрежных поселков. Также в регионе активно ведется добыча мяса морского зверя - нерпы и лахтака.