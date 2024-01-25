США увеличат производство обогащенного урана для снижения зависимости от РФ

На эти цели планируется выделить около $2,2 млрд, сообщила помощник главы Министерства энергетики Соединенных Штатов Кэтрин Хафф

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США планирует увеличить производство низкообогащенного урана для снижения зависимости от поставок из России. Об этом заявила в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri помощник главы ведомства Кэтрин Хафф.

По ее словам, США в тесном сотрудничестве с Великобританией, Канадой, Францией и Японией собираются создать новую сеть цепочек поставок этого вида топлива, что позволит отказаться от закупок в РФ. Помощник министра энергетики рассказала, что на соответствующий проект, который предусматривает наращивание мощностей американских частных подрядчиков, планируется выделить порядка $2,2 млрд. По ее словам, "необходимо создать стабильную международную цепочку поставок", поскольку России якобы "доверять нельзя".

Хафф также подчеркнула, что в этом вопросе американский Конгресс демонстрирует "решительную межпартийную поддержку". Ранее она уже заявляла, что зависимость от ядерного топлива из РФ якобы создает угрозу безопасности США. На поставки низкообогащенного урана из России приходится порядка 20% американского импорта.

Пока обогащенный уран экспортирует в США российская компания "Техснабэкспорт" (предприятие Росатома, торговая марка Tenex). Агентство Bloomberg в декабре утверждало, что РФ может запретить поставки ядерного топлива американским партнерам, если законодатели в Вашингтоне пойдут на аналогичный шаг в отношении импорта. Как затем сообщила пресс-служба Росатома, Tenex полностью опровергла информацию о приписываемых ее американскому подразделению заявлениях о "возможности упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США.

Американская сторона в последние годы старается заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. После начала специальной военной операции РФ на Украине власти США в спешном порядке стали искать возможности по использованию части своих запасов урана для потенциальной загрузки в новые реакторы. В США получила распространение идея разработки и применения небольших реакторов нового поколения. Однако проектировщики новых АЭС опасаются, что не смогут получить заказы на свои реакторы, если не будут обеспечены поставки обогащенного урана в должном объеме. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявляла, что США не должны больше направлять РФ деньги за уран или любой другой вид топлива. По ее словам, Вашингтон работает над тем, чтобы сократить импорт российского урана путем наращивания собственных мощностей.