Ozon планирует открыть в Приамурье сортировочный центр площадью почти 3 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon планирует открыть в этом году сортировочный центр площадью почти 3 тыс. кв. метров в Благовещенске в Амурской области. Об этом сообщили в региональном правительстве после встречи губернатора Василия Орлова и управляющего директора Ozon Сергея Белякова в Москве.

"Компания Ozon планирует открыть в Благовещенске сортировочный центр уже в этом году. Площадь центра составит почти 3 тыс. кв метров, работу на нем могут получить более 300 человек", - говорится в сообщении.

Компания планирует открыть на Дальнем Востоке таможенный склад временного хранения. "Сейчас рассматриваем варианты. Ищем подходящие складские помещения площадью от 1000 кв. метров. Примерные объемы хранения - 21,6 млн посылок в год. В Амурской области есть определенные преимущества, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве", - приводятся в сообщении слова Белякова.

По информации компании, на маркетплейсе Ozon по итогам 2023 года представлено более 1,5 тыс. предпринимателей Амурской области - в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Оборот продавцов из Амурской области на Ozon также вырос в прошлом году в три раза и составляет более 1,2 млрд руб. Пункты выдачи открываются в малых городах и селах региона. На сегодняшний день в небольших населенных пунктах области открыто 30 таких пунктов.