"Дальнегорский ГОК" в Приморье увеличил переработку руды на 7%

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту, "Дальнегорский ГОК" в прошедшем году увеличил переработку руды на 7%, несмотря на сложности, вызванные санкционным давлением и судебными разбирательствами вокруг комбината. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Был достигнут рост по добыче руды на 4% по сравнению с бизнес-планом, увеличен объем переработки руды на 7%, а также вырос выпуск готовой продукции на 3%. В прошлом году на комбинате выпускали два продукта - борную кислоту и борный ангидрид. Существующие экспортные ограничения, непростая экономическая обстановка, а также судебные иски повлияли на работу по действующим контрактам предприятия. Однако уже к концу года ситуация выровнялась, все отгрузки идут по плану, и в новом году мы планируем наращивать объемы добычи руды и выпуска готового продукта", - приводит пресс-служба слова управляющего директора ООО "Дальнегорский ГОК" Андрея Бормашенко.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что предприятие продолжает налаживать торговое сотрудничество с другими странами. В 2023 году борную кислоту приобретали как покупатели с внутреннего рынка, так и Япония, Китай, Корея. В 2022 году был заключен контракт на поставку 1 500 тонн борной кислоты в Белоруссию. В апреле 2023 года была отгружена последняя партия товара.

Также в минувшем году продолжалась модернизация предприятия, был проведен масштабный остановочный ремонт, на который было направлено более 170 млн рублей. В ходе него отремонтирована прокалочная печь корпуса №4 в цехе борной кислоты, большой объем работ выполнен в приемном бункере известняка, проведены многие другие работы, напрямую влияющие на работоспособность комбината.

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в России, производящее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет. В 2022 году там добыли 1 млн 21,4 тыс. тонн руды, что составило 104% от показателя 2021 года.

В ноябре 2023 года Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Дальнегорский районный суд Приморья иск о взыскании вреда и обращении в доход государства 2,4 млрд рублей к нескольким предпринимателям, участвовавшим в приватизации Дальнегорского горно-обогатительного комбината. В сентябре Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате предприятия в государственную собственность.