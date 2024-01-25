Kyodo: члены Федерации японского бизнеса встретились с премьером Госсовета КНР в Пекине

По данным агентства, Ли Цян отметил "важность развития двустороннего сотрудничества на основе взаимопонимания"

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Представители Федерации японского бизнеса (Keidanren) провели встречу в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудив отношения двух стран. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Мы надеемся на продолжение тесного общения между нашими государствами в различных областях", - заявил на встрече председатель федерации Масакадзу Токура. В ответ Ли Цян, по данным агентства, подчеркнул "важность развития двустороннего сотрудничества на основе взаимопонимания". Премьер Госсовета также отметил, что "Китай и Япония в настоящий момент находятся на важном этапе построения своих будущих отношений".

Бизнесмены попросили китайскую сторону отменить запрет на импорт японских морепродуктов, введенный из-за начала сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Предприниматели призвали к большей открытости властей КНР в вопросе противодействия шпионажу. Члены федерации выразили обеспокоенность последствиями трений между Китаем и США, выступив за нормализацию их отношений. Они также указали на риск сокращения японских инвестиций в экономику КНР в связи с "рекордно неблагоприятным общественным мнением в Японии по отношению к Китаю".

Визит делегации Федерации японского бизнеса в Пекин стал первым за последние четыре года.