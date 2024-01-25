Исследование показало, что число интернет-провайдеров в России выросло на 20%

Лидерами по количеству таких компаний стали Москва и Дагестан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Число компаний, предоставляющих доступ в интернет, в России за три года выросло на 20%. Лидерами по числу провайдеров стали Москва и Дагестан, следует из результатов исследования "Контур.Фокуса", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На удивление аналитиков Республика Дагестан заняла второе место в рейтинге по наибольшему числу организаций - интернет-провайдеров, обогнав Московскую область. Первое место, как и ожидалось, заняла Москва, там в 2024 году действуют 52 компании, предоставляющие доступ в интернет. В Дагестане численность интернет-провайдеров составляет 31, а в Московской области - 27", - говорится в исследовании.

Затем следует Краснодарский край, где в 2024 году работает 21 такая компания. А на пятом месте находится Красноярский край, где число организаций составляет 17.

"Дагестан сегодня является одним из ключевых регионов в рамках взаимодействия Каспийской пятерки и в целом транспортного коридора Север - Юг. Республика стала стратегически важным торговым регионом ВЭД. Однако построение качественных внешнеэкономических торговых отношений невозможно без качественной цифровизации, а цифровизация, в свою очередь, невозможна без обеспечения региона хорошим покрытием телекоммуникационных услуг", - приводится в исследовании комментарий эксперта "Контур. Фокуса" Антона Яковлева.

О ситуации на рынке

По данным исследования, с января 2021 по январь 2024 года количество интернет-провайдеров в России стало больше на 20,3% - с 354 до 426. Практически каждый месяц прибавляется от одного до шести провайдеров. Единственный период, в течение которого рынок интернет-провайдеров претерпевал колебания, - с июля по октябрь 2023 года. Тогда общее количество компаний незначительно снижалось, но рынок быстро восстановился и вновь начал расти.

Первое место в топе регионов по темпам роста числа организаций заняла Запорожская область. Там количество компаний увеличилось за три года на пять - с одной до шести. Второе место занял Алтайский край, где организаций стало больше на две - с одной до трех. Третье место - Донецкая Народная Республика, там количество интернет-провайдеров выросло на девять - с 5 до 14. В Нижегородской области, которая занимает пятое место в рейтинге, компаний за три года стало больше на три - было две, стало пять.

"Казалось бы, санкции могли подорвать и этот вид бизнеса - из-за использования в том числе оборудования, произведенного за рубежом. Но активная поддержка государства не позволила этой сфере "просесть". Не последнюю роль в этом сыграло и Минцифры с проектами по цифровизации", - поясняет Яковлев.