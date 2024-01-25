В России вылов минтая в 2023 году вырос на 3%

По данным Ассоциации добытчиков минтая, показатель увеличился до 1,96 млн тонн

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вылов минтая в России по итогам 2023 года вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, до 1,96 млн тонн, это рекордный показатель за последние 25 лет. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

"Общий вылов минтая в 2023 году достиг 1,96 млн тонн, на 3% превысив показатель 2022 года. Этот результат стал рекордным за минувшие 25 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2023 года доля минтая в общенациональном вылове достигла почти 36%, минтай по-прежнему остается главным промысловым ресурсом страны.

Как рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, совокупный объем производства продукции из минтая по итогам 2023 года вырос на 7,4%, до 1 млн 88 тыс. тонн. Динамика выпуска продукции в 2023 году существенно отличалась от той, что была зафиксирована годом ранее.

"Прошлый год оказался непростым для нашего сектора: санкционное давление создавало неопределенность на рынках сбытах, а стагнация конечного спроса давила на цену и спрос. Предприятия были вынуждены корректировать производственные планы и снижать производство менее востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции в первую очередь филе", - объяснил Буглак.

По данным ассоциации, в 2023 году около 32% уловов минтая было переработано в продукцию глубокой переработки. Производство филе снизилось на 24%, до 95,3 тыс. тонн, а фарша, который является сопутствующим продуктом при его выпуске, сократилось на 39%, до 17,2 тыс. тонн. Общий объем производства продукции глубокой переработки снизился на 13%, до 173 тыс. тонн. Выпуск минтая без головы при этом увеличился на 8%, до 720 тыс. тонн, неразделанного - на 30%, до 199 тыс. тонн.