Минвостокразвития назвало развитие маршрута Владивосток - Ченнаи приоритетом для Индии

Заместитель главы ведомства Анатолий Бобраков отметил, что это направление позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Индия рассматривает налаживание поставок по морскому коридору Владивосток - Ченнаи как приоритетное направление и безопасную альтернативу существующим маршрутам. Об этом ТАСС заявил заместитель главы Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

В Ченнаи до 26 января будет проводиться первый рабочий семинар, посвященный развитию транспортного коридора Владивосток - Ченнаи. Во встрече принимают участие Бобраков, министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал, а также представители бизнеса и профильных государственных структур двух стран

"Для Индии развитие восточного коридора является приоритетным, и мы с ними как две дружественные страны с огромными рынками должны принять соответствующие решения и стимулировать наш бизнес при взаимодействии по этому направлению", - сказал Бобраков.

По его словам, индийское правительство отмечает, что маршрут позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней. "Если сегодня через Суэцкий канал грузы в Россию идут 40 дней, то через восточный коридор это время сократится до 24 дней, на 40%, и это доказывает необходимость развития этого коридора. Важный аспект здесь, что они рассматривают восточный коридор как альтернативу существующим коридорам, и альтернативу безопасную", - пояснил заместитель министра.

По его словам, Индия также по-прежнему проявляет интерес к Северному морскому пути. "Мы достаточно обстоятельно обсуждали возможность использования Северного морского пути в интересах грузоотправителей из Индии. Они оценивают этот проект как очень перспективный", - заявил Бобраков.

Обсуждение поставок

Он также сообщил, что РФ и Индия обсудили налаживание поставок по маршруту Владивосток - Ченнаи.

"Такая встреча проходит впервые. Она привлекла большое внимание: 35 делегатов от российской стороны и более 100 от индийской. Мы очень долго к этому шли. Два года назад было принято решение разработать технико-экономическое обоснование, ченнайский порт его подготовил, сформировал предложение, сделал расчеты объемов товаров, которые они готовы покупать с Дальнего Востока. Я думаю, что мы в рамках Корпорации развития Дальнего Востока организуем еще одну бизнес-миссию в Индию, а также пригласим индийские компании на Дальний Восток", - рассказал Бобраков.

По его словам, российская делегация включает 20 представителей бизнеса по четырем направлениям: коксующийся уголь, нефть, сжиженный газ и контейнерные перевозки, удобрения. "Эти четыре блока - это области интереса индийского бизнеса и Индии в целом по поставкам по этому маршруту", - пояснил заместитель министра.

Он добавил, что основу для развития маршрута Владивосток - Ченнаи должны сформировать компании двух стран, договорившись об объемах и сроках поставок, после чего по мере необходимости правительства РФ и Индии будут принимать решения для наращивания товарооборота. "Мы совместно с властями Индии создали эффективную площадку для взаимодействия бизнеса по названным направлениям экспорта. Мы будем со своей стороны отслеживать динамику переговоров между российскими и индийскими компании в отношении того, насколько озвученные базовые интересы индийских предпринимателей на импорт российских товаров реализуются, и уже тогда будем принимать соответствующие решения. Ряд индийских представителей уже интересовались, будет ли проводится аналогичный семинар в России. Мы об этом тоже подумаем", - сказал Бобраков.

О транспортном коридоре

Морской транспортный коридор из Ченнаи (до 1996 года - Мадрас) во Владивосток успешно функционировал в советские годы. На полях Восточного экономического форума в 2019 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи.