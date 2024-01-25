В РФ спутники в 2024 году впервые возьмут под контроль все леса с коммерческими рубками

Дистанционный мониторинг использования лесов будет проводиться в каждом втором регионе страны, сообщили в Рослесинфорге

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спутниковый мониторинг использования лесов будет проводиться в 2024 году в каждом втором регионе России. Впервые им охватят все леса, где интенсивно заготавливают древесину, сообщили ТАСС в Рослесинфорге (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В 2024 году дистанционный мониторинг использования лесов будет проводиться в каждом втором регионе страны. Его площадь увеличится на 20% и достигнет 300 млн га. Это почти 42% всех земель лесного фонда, покрытых лесами. Таким образом, впервые под прицел космомониторинга попадут все леса, где ведется интенсивная коммерческая заготовка древесины", - говорится в сообщении.

Спутниковый мониторинг помогает бороться с черными лесорубами в лесничествах с высокой долей арендованных участков, где активно заготавливают древесину, позволяя гораздо быстрее обнаружить вырубки лесов без разрешения. Благодаря такому мониторингу в 2023 году объем незаконно заготовленной древесины в стране сократился более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом - с 343,5 до 212,2 тыс. куб. м. Количество зафиксированных случаев незаконной рубки также значительно снизилось - с 1 524 до 980. За последнее пять лет в целом наблюдается снижение объемов незаконно заготовленной древесины на одну тысячу гектаров - с 6,9 до 0,8 куб. м.

"Самые обширные территории, а именно более 106 млн га, которые находятся под космическим надзором, - это Сибирь, где почти 40% лесов мониторится из космоса. На Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Западном федеральном округе под надзором находится от 30 до 50% территорий. Доля непрерывного дистанционного мониторинга на сегодняшний день занимает более 26% площади от общего объема работ по мониторингу. В среднем ежегодно она растет на 20 млн га. Под непрерывным надзором в этом году будут 93 из 555 лесничеств, охваченных космомониторингом в целом", - уточнил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Один из этапов развития системы космического слежения за деятельностью человека в лесу - расширение зоны непрерывного дистанционного мониторинга. При этой технологии космоснимки анализируются на постоянной основе в отличие от обычного дистанционного мониторинга, когда съемка дешифруется один раз в пять-семь дней. Скорость реагирования также отличается - при непрерывном мониторинге проверки на месте обнаружения признаков нарушений проводятся в течение пяти дней, а при обычном - в течение 30.

"По мере цифровой трансформации лесной отрасли в России технология дистанционного мониторинга использования лесов постоянно совершенствуется. Развитие технологий в недалеком будущем позволит оперативно направлять нарушителям предписания о возмещении причиненного вреда за незаконную вырубку лесов, выявленную спутником, также как сейчас нарушителям правил дорожного движения направляются уведомления о штрафах, зафиксированных дорожными камерами", - заключил Чащин.