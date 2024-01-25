Посольство РФ на Кипре: банки выполняют поручения США о вытеснении россиян с острова

В российской дипмиссии отметили, что наличия паспорта РФ достаточно для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании кредитным организациям

НИКОСИЯ, 25 января. /ТАСС/. Кипрские банки с усердием выполняют поручения США о вытеснении россиян с острова. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в посольстве России на Кипре, комментируя сообщения о значительном сокращении депозитов российских граждан в банках республики.

"К сожалению, кипрские банки с усердием выполняют поручения Вашингтона о вытеснении наших соотечественников и принадлежащих им компаний с острова. Зачастую для закрытия счета и отказа в дальнейшем обслуживании кредитным организациям достаточно одного обстоятельства - наличия паспорта РФ", - подчеркнули в российской дипмиссии.

Как сообщило 24 января агентство Associated Press, ссылаясь на данные кипрского правительства, депозиты российских граждан в банках республики уменьшились на 76% с 2014 по 2022 год. Число российских клиентов, пользующихся услугами кипрских банков, за этот же период сократилось на 82%. При этом AP указывает на то, что депозиты украинских граждан на острове также сократились - на 67%. А клиентов из числа украинцев в кипрских банках стало меньше на 54%. В те же сроки финансовые учреждения республики разорвали деловые связи почти с 60 тыс. клиентов - в основном гражданами России и Украины, было заблокировано около 126 тыс. счетов на сумму около €40 млрд, передает агентство.

В начале декабря 2023 года газета Politis сообщила со ссылкой на свои источники, что банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями. Издание связало данное решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России. В декабре 2023 года на острове побывала группа специалистов ФБР США для оказания помощи в расследовании, начатом в связи с докладом Cyprus Confidential, который был подготовлен международным консорциумом журналистов и содержал данные о якобы имевших место фактах коррупции и нарушениях международных санкций. Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти проведут собственное расследование и даже привлекут для этого зарубежных экспертов. Он предупредил, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.