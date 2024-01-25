Турецкие экспортеры заявили о необходимости укрепления доллара к лире на 45%

Председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе отметил, что в течение 2023 года стоимость производства выросла на 105%, а доллар подрос только на 60%

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе считает, что для повышения эффективности большинства секторов экономики страны необходимо, чтобы доллар укрепился на 45% по отношению к турецкой лире.

"В интересах конкурентоспособности нужно, чтобы затраты на производство шли параллельно с курсом валюты. Какого-то излишнего повышения курса [доллара] мы не хотим. Но в течение прошлого года стоимость производства выросла на 105%, а доллар подрос только на 60%. То есть существует разница в 45%. Если не сбалансировать эти показатели, то вы начинаете импортировать даже в те сектора, которые не закупали за рубежом", - приводит мнение Гюльтепе газета Ekonomim.

Он объяснил, что в текущей ситуации на рост импорта влияет то, что необходимые для производства товары за пределами Турции оказываются дешевле. "Мы импортировали готовую одежду на сумму $300-400 млн, а в 2023 году эта сумма увеличилась до $3-4 млрд. Потому что курс низкий. При ожидаемом росте цен в 45% в среднем за год соответственно должен вырасти и доллар по отношению к лире. Так удастся удержать в паритете баланс покупки-продажи", - отметил глава союза.

Из 27 секторов турецкой экономики, как сообщил Гюльтепе, только 13 в 2023 году показали положительную финотчетность, остальные остались с минусе. Среди получивших прибыль секторов технологичные области с товарами с высокой добавленной стоимостью, оборонная и ювелирная промышленность, машиностроение, а также сельское хозяйство.

В 2024 году турецкие экспортеры нацелены достичь результата в $402 млрд проданных за рубеж товаров и услуг. При этом 2023 год экспортеры закрыли с показателем $255,8 млрд. Гюльтепе пояснил, что в 2023 году не было достаточного количества дешевых кредитов для экспортеров и происходило сдерживание курса валюты. В целом рост экспорта составил 0,6%, но если бы, как отметил Гюльтепе, монетарная политика шла в одном направлении с интересами экспорта, то рост составил бы 4-5%. Компенсировать 60-70-процентную разницу, появляющуюся у экспортеров из-за дисбаланса между курсом и затратами на производство товаров на экспорт, практически невозможно, указал глава ассамблеи.