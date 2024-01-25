В Запорожской области запустят все работавшие на начало СВО предприятия

Для восстановления промышленного производства в области в 2024 году власти региона намерены привлекать инвесторов

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены в 2024 году запустить более 200 промышленных предприятий, которые работали в регионе на начало специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"Порядка 210-230 предприятий здесь находилось на момент начала СВО. <...> Задача [на 2024 год] запустить все [предприятия], которые существовали здесь. <...> На текущий момент запущено порядка 150-170 предприятий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, для восстановления промышленного производства в области в 2024 году власти региона намерены привлекать инвесторов. "Сейчас идет внедрение регионального инвестиционного стандарта, прописывание правил игры для входа сюда инвесторов", - пояснил Гуськов.