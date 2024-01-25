СМИ: греческие фермеры вывели сотни тракторов на дороги, требуя финансовой помощи

По информации newsbomb.gr, работники сельского хозяйства требуют от властей принять немедленные и существенные меры для поддержки своих доходов, чтобы иметь возможность продолжать производство

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Греческие фермеры вывели сотни тракторов на дороги, требуя от властей финансовой помощи для поддержки своих доходов. Об этом сообщает информационный портал newsbomb.gr.

По его информации, фермеры блокировали сельскохозяйственной техникой несколько автодорог и провели митинги в областях Фессалия, Центральная Греция, Центральная и Западная Македония, Западная Греция, полуостров Пелопоннес, Эпир и остров Крит. Сотни тракторов из префектур Кардица и Фарсала направились к скоростному шоссе Е-65, чтобы проехать по нему, однако на пути уже стояла полиция. Силовики применили слезоточивый газ, однако аграриям удалось добраться до автомагистрали и провести символическую блокаду. Ожидается, что в четверг фермеры этого района устроят блокирование в районе Наусы.

Работники сельского хозяйства требуют от властей принять немедленные и существенные меры для поддержки своих доходов, чтобы иметь возможность продолжать производство, отмечает портал.

В свою очередь газета "Нафтемборики" подчеркивает, что греческие аграрии, сильно пострадавшие от катастрофических наводнений в сентябре 2023 года, выражают беспокойство по поводу будущего отрасли, поскольку производство сокращается, а производственные затраты растут. Фермеры требуют более быстрой выплаты компенсаций.