ММК в 2023 году нарастил выпуск стали на 11,1%

Продажи стальной продукции составили 11,78 млн тонн, увеличившись на 10,1% к уровню 2022 года, сообщила компания

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Группа ММК в 2023 году увеличила производство стали на 11,1% по сравнению с 2022 годом, до 12,98 млн тонн. Выплавка чугуна выросла на 9,5%, до 9,9 млн тонн, сообщила компания.

В то же время продажи стальной продукции составили 11,78 млн тонн, увеличившись на 10,1% к уровню 2022 года ввиду высоких показателей деловой активности рынка России, обусловленных строительной активностью, ростом спроса со стороны автомобильной отрасли и машиностроения, а также расширением продаж в страны ближнего зарубежья.

В октябре - декабре 2023 года ММК снизил производство стали на 7,1%, до 3,1 млн тонн по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чугуна - на 7,5%, до 2,4 млн тонн, уточняется в сообщении.