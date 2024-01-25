В Турции опасаются полной остановки производства цитрусовых из-за "болезни позеленения"

В Минсельхозе страны отметили неэффективность пестицидов и других средств в борьбе с этим заболеванием и его возбудителем

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Главное управление по продовольствию и контролю Минсельхоза Турции опасается риска полного прекращения производства цитрусовых в связи с возможным поражением плантаций "болезнью позеленения" из-за патогена Candidatus Liberibacter.

Как сообщает газета Ekonomim, министерство подготовило соответствующий доклад, в котором отмечается, что возбудитель этой болезни, азиатская цитрусовая тля, был замечен на Северном Кипре. Турецкие специалисты вместе с турками-киприотами провели инспекцию на предприятиях острова и приняли решение о жестких карантинных мерах и особом контроле экспорта продукции в Турцию. Даже минимальные подозрения в наличии в продукции патогена будут исключать ее ввоз на территорию Турции.

Как отмечают в турецком Минсельхозе, пестициды и иные средства неэффективны в борьбе с этим конкретным заболеванием и его возбудителем. При этом он также заражает и артишоки, которые активно используются в турецкой кухне. В Анкаре забили тревогу, поскольку в случае массового поражения цитрусовых плантаций придется остановить их производство в стране и импортировать эту продукцию, что станет серьезным ударом по экономике.

Порядка 2,5 млн семей в Турции занимаются выращиванием цитрусовых, а в целом в секторе заняты около 10 млн человек. В 2022 году в республике было произведено более 5,3 млн тонн различных видов цитрусовых. При проникновении патогена в страну и массовом заражении сокращение производства прогнозируется на уровне 40%. С учетом других факторов выращивание этих растений для производителя может оказаться малорентабельным и приведет к быстрому исчезновению сектора, чего и опасаются в Минсельхозе.

"Болезнь позеленения цитрусовых" проявляется в появлении пятен на листьях, ведет к их преждевременному опаданию, отмиранию ветвей и корней растений. Плоды при этом становятся меньше в размерах, их кожура становится толще, жестче и остается частично зеленой, что также влияет на вкус плода.