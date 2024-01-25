Правительство РФ направит 2 млрд рублей на поддержку студенческих проектов в 2024 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что это на 500 млн рублей больше, чем в 2023 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ направит 2 млрд рублей на поддержку студенческих проектов в этом году, это на 500 млн рублей больше, чем в 2023 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2024 году на поддержку студенческих проектов будет направлено 2 млрд рублей, это на 500 млн больше, чем в прошлом", - сказал он.

Чернышенко добавил, что именно в студенческие годы многие начинают заниматься бизнесом - для этих целей создан конкурс "Студенческий стартап". "Гранты в 1 млн рублей получат 2 тыс. учащихся, пользуясь случаем приглашаю всех попробовать свои силы в конкурсе", - отметил вице-премьер.