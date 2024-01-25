В РНКБ изучили особенности финансового поведения молодежи возрасте от 17 до 25 лет

Около 3 тыс. студентов имеют собственный вклад в банке, а "студенческий" депозитный портфель в банке превысил 1 млрд рублей, рассказали в кредитной организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Депозитный портфель молодежи от 17 до 25 лет в системообразующем банке Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) по итогам 2023 года вырос на 33% в сравнении с 2022 годом - до 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В Татьянин день РНКБ рассказал про особенности финансового поведения молодежи. Около 3 тыс. студентов имеют собственный вклад в РНКБ, а "студенческий" депозитный портфель в банке на сегодняшний день превысил 1 млрд рублей. Ко Дню студента банк РНКБ (входит в группу ВТБ) изучил особенности финансового поведения молодежной аудитории в возрасте от 17 до 25 лет", - сообщили в банке, уточнив, что "студенческий" депозитный портфель по итогам 2022 года составлял 749,7 млн рублей.

В кредитной организации уточнили, что доля вкладов девушек выше на 6%, в отличие от мужчин, средний чек "молодежного" вклада около 255 тыс. рублей.

Кредиты, по данным организации, также пользуются спросом у "студентов", в настоящее время их оформили почти 9,5 тысяч человек. "Молодежный" кредитный портфель на сегодняшний день составил 2,2 млрд рублей. Максимальной популярностью среди кредитных продуктов у молодых людей пользуется ипотека, которая составляет около 58% (1,3 млрд рублей) от общего кредитного портфеля молодежи", - уточнили в РНКБ.

Портфель кредитов наличными, включая льготные кредиты на образование, в 2023 году превысил 630 млн рублей.

Общее число активных клиентов в возрасте 17-25 лет в настоящее время в РНКБ - свыше 220 тыс. человек, молодые люди оформили свыше 200 тысяч дебетовых карт и 13,5 тыс. - кредитных.