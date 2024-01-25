"Татнефть" зарегистрировала третий климатический проект

Проект предполагает исключение сжигания попутного нефтяного газа на факельной установке ДНС-5 и направление ПНГ на переработку для получения элементарной серы и товарного газа, сообщили в компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Татнефть" зарегистрировала в российском реестре углеродных единиц третий климатический проект. Об этом говорится в корпоративном издании компании "Нефтяные вести".

Так, "Татнефть" на этой неделе провела валидацию климатического проекта, реализуемого на установке "ДНС-5" нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". Валидатором проекта выступило ООО МИП "НЭС Профэксперт" - единственный в России орган, аккредитованный также в рамках механизма чистого развития Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Проект предполагает исключение сжигания попутного нефтяного газа на факельной установке ДНС-5 и направление ПНГ на переработку для получения элементарной серы и товарного газа. За время реализации планируется выпустить порядка 2 тыс. углеродных единиц", - отмечает компания.

До конца 2024 года "Татнефть" намерена пополнить российский реестр углеродных единиц пулом проектов.

В 2023 году компания зарегистрировала два климатических проекта с местонахождением в Татарстане. При их реализации будет выпущено 55,812 тыс. углеродных единиц.