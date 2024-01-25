Выручка Hoff увеличилась в 2023 году на 16%

Она составила 80,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ретейлер мебели и товаров для дома Hoff в 2023 году увеличил выручку на 16%, до 80,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании, представленных в ходе пресс-конференции.

"По итогам 2023 года общая выручка компании Hoff увеличилась на 16% по сравнению с 2022 годом и достигла 80,7 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Уточняется, что наибольший прирост выручки в 2023 году пришелся на онлайн-продажи: выручка от заказов в интернет-магазине выросла на 23%, количество заказов также увеличилось на 23%. Заказы из интернет-магазина в 2023 году принесли компании 24,6 млрд рублей.

Выручка от розничных продаж в 2023 году выросла на 13%, по сравнению с прошлым годом, и составила 56,1 млрд рублей. Среди категорий, которые показали наибольший прирост по общей выручке - кухни (+31%), спальни (+28%), мягкая (+13%) и офисная мебель (+20%).

"В 2024 году мы продолжим укреплять наши позиции на рынке e-commerce и наращивать долю продаж в онлайне", - прокомментировал генеральный директор Hoff Александр Зайонц.

Hoff - омниканальный ретейлер мебели и товаров для дома. Сеть основана в 2008 году и объединяет на территории РФ 60 магазинов.