Посол РФ в Дакке заявил, что Россия в 2023 году поставила в Бангладеш 2,7 млн тонн пшеницы

Александр Мантыцкий отметил, что плодотворное сотрудничество между Москвой и Даккой развивается во многих секторах

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Россия вносит значительный вклад в продовольственную безопасность Бангладеш, поставив в 2023 году в эту страну 2,7 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил посол РФ в Дакке Александр Мантыцкий в своей речи по случаю 52-летия установления дипломатических отношений РФ и Бангладеш.

"Россия вносит значительный вклад в продовольственную безопасность Бангладеш, являясь одним из ключевых поставщиков различной агропромышленной продукции, в первую очередь пшеницы и удобрений. В 2023 году экспорт российского зерна в Бангладеш составил 2,7 млн тонн", - сказал он.

По словам главы российской дипмиссии, "несмотря на нынешнюю турбулентность в международных делах, плодотворное сотрудничество между Москвой и Даккой развивается во многих секторах". Он напомнил, что в 2023 году в российско-бангладешских отношениях произошли некоторые важные события, такие как первый в истории визит главы МИД РФ в Дакку, церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Руппур" с виртуальным присутствием президента Владимира Путина и премьер-министра Шейх Хасины, заход отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ в порт Читтагонг в Бангладеш впервые за почти полвека.

Поставки российской агропродукции в Бангладеш были одной из тем переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом в ходе визита в эту страну в сентябре 2023 года. Глава МИД РФ по их итогам сообщил, что они обсудили перевод поставок зерна и удобрений из России в эту республику с ежегодной на более длительную основу.

В новость внесена правка (11:44) - передается с исправлением имени премьера Бангладеш в 3-м абзаце, верно - Шейх Хасины.