В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет 40 лет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Алексей Толстой", который обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат, сообщила пресс-служба комплекса.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Алексей Толстой", который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, специалисты заменили устаревшее оборудование на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, его производительность составляет 2,5 тыс. кубометров в час. Кроме того, были проведены работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. Обновленное оборудование имеет высокую степень надежности и производит меньше шума. "Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - сказал Бирюков, добавив, что газорегуляторные пункты отвечают за снижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет 40 лет.