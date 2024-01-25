Московская таможня перечислила в бюджет 837 млрд рублей в 2023 году

В импорте преобладали продукция химической промышленности, машиностроения и текстиль

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московская таможня перечислила в федеральный бюджет в 2023 году 837 млрд рублей, что на 36,5% больше, чем в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы Московской таможни за 2023 год, сообщил начальник Московской таможни Вячеслав Романовский.

"Московскими таможенниками было перечислено [в федеральный бюджет] 837 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом эта сумма увеличилась на 36,5%", - сказал Романовский.

По его словам, внешнеторговый оборот по Москве и Московской области составил $49,6 млрд. По сравнению с 2022 годом он уменьшился на 2,5%. Экспорт составил 9% от этой суммы, импорт - 91%.

В импорте преобладали продукция химической промышленности (36%), продукция машиностроения (32%), текстиль, текстильные изделия и обувь (13%), продовольствие (10%). Основная доля экспорта пришлась на продукцию машиностроения (47%), продовольствие (20%), продукцию химической промышленности (15%).

Количество участников внешнеэкономической деятельности в регионе составило в 2023 году 19 тыс., что на 4% меньше, чем в 2022 году. Внешнеторговые операции осуществлялись со 195 странами.

Доля деклараций с таможенным досмотром составила менее 1% от общего числа, количество досмотров снизилось на 36,5% по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году Московская таможня возбудила 36 уголовных дел и более 11 тыс. административных дел.

Из незаконного оборота изъято более 34 кг наркотических средств, почти 58 кг психотропных веществ, более 5 кг сильнодействующих веществ и более 8 тонн прекурсоров.