В Соцфонде заявили, что более 940 тыс. многодетных семей в РФ получают единое пособие

Оно распространяется на 2,67 млн детей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Свыше 940 тыс. многодетных семей в РФ получают единое пособие на 2,67 млн детей. Об этом ТАСС сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"Социальный фонд России выплачивает единое пособие более 940 тыс. многодетных семей на 2,67 млн детей. Семьи с детьми в России могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от государства - Социальный фонд поддерживает их на протяжении всей жизни", - сказал он.

По его словам, будущие мамы в России получают финансовую помощь уже с момента беременности. Чтобы поддержать семью в период появления ребенка на свет, Соцфонд назначает пособие по беременности и родам или единое пособие, а при появлении ребенка на свет выплачивает единовременное пособие.

"С рождением малыша у семьи возникает право на материнский капитал. Родителям полагаются ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячная выплата на первенца. Семьи с невысокими доходами могут оформить единое пособие на детей до 17 лет. Им доступна также выплата из материнского капитала на детей до трех лет", - пояснил он.

Глава фонда напомнил, что с 2024 года родители в декрете сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу, даже если вернутся к работе раньше, чем ребенок достигнет 1,5 года.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.