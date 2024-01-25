Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве на шахтах "СУЭК-Кузбасс" и "ММК-Уголь"

По данным ведомства, на шахте Костромовская не соблюдались требования промышленной безопасности в части проветривания горных выработок

ТАСС, 25 января. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на лаве № 5215 в шахте им. Ялевского компании "СУЭК-Кузбасс", а также в лаве № 19-16 шахты "Костромовская" компании "ММК-Уголь", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: на выемку угля в лаве №5215 АО "СУЭК-Кузбасс" шахта им. В.Д. Ялевского за несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, непроведение мероприятий по обеспыливанию рудничной атмосферы, допущена эксплуатация ленточного конвейера и секций механизированной крепи с нарушением требований промышленной безопасности. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Сибирское управление Ростехнадзора также находило нарушения на шахте им. Ялевского. Из-за превышения допустимой концентрации метана были приостановлены работы в лаве № 5007.

На шахте "Костромовская", по данным Ростехнадзора, не соблюдались требования промышленной безопасности в части проветривания горных выработок, а также при работе ленточного конвейера и секций механизированной крепи.

СУЭК - угольно-энергетическая компания, работает в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В Кузбассе СУЭК ведет добычу каменного угля на трех разрезах и семи шахтах, в регионе у компании также пять углеобогатительных фабрик.

"ММК-Уголь" входит в состав ПАО "ММК" - одного из крупнейших мировых производителей стали. Активы "ММК-Угля" расположены в Кузбассе и представляют собой комплекс с полным производственным циклом, начиная с добычи угля ценных коксующихся марок и заканчивая производством угольного концентрата.