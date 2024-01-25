Новак назвал регион России, где нашли больше всего месторождений нефти в 2023 году

Всего в стране было открыто 43 месторождения углеводородов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Большая часть месторождений нефти на территории России в 2023 году была открыта в Приволжском федеральном округе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

Новак отметил, что всего в России в 2023 году было открыто 43 месторождения углеводородов. "Лидером стал Приволжский федеральный округ, где открыто 34 нефтяных и одно газоконденсатное месторождение", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что новые ресурсы также были обнаружены в Якутии, ХМАО, Иркутской и Томской областях и в Каспийском море. "Суммарные запасы по ним составили 43,56 млн тонн нефти, 145,5 млрд куб. метров газа, 24,5 млн тонн конденсата", - подчеркнул Новак.