Добыча угля в России в 2023 году составила 438 млн тонн

За 2023 год вырос экспорт угля в страны БРИКС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Добыча угля в России по итогам 2023 года составила 438 млн тонн, экспорт - порядка 213 млн тонн. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Добыча угля по итогам прошлого года составила порядка 438 млн т, экспорт достиг порядка 213 млн т", - сообщил вице-премьер.

Ранее Новак приводил оценку, согласно которой добыча угля в России в 2022 году составила 443,6 млн тонн, а экспорт - 210,9 млн тонн. Таким образом, по итогам 2023 года добыча снизилась на 1,26%, а экспорт вырос на 1%. Минэнерго РФ прогнозировало, что добыча и экспорт угля по итогам прошлого года останутся на уровне 2022 года - порядка 440 и 220 млн тонн соответственно.

Кроме того, за 2023 год Россия нарастила экспорт угля в страны БРИКС.

"За 2023 г. в Китай экспортировано почти на 52% больше угля, а в Индию - на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Доля экспорта в страны БРИКС выросла примерно на 46%", - заявил вице-премьер.

По его словам, усилия правительства РФ и угольных компаний направлены на дальнейшую переориентацию экспорта российского угля в страны АТР. Для этого вводятся новые месторождения на Востоке, расширяется железнодорожная и портовая инфраструктура. Также продолжается отгрузка угля через западные порты как потребителям Африки, Ближнего Востока и Атлантики, так и в страны АТР, подчеркнул Новак.